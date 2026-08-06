Otomobilde tavsiye edilen fiyat ile gerçek satış fiyatı arasındaki fark

Yeni bir otomobil almayı düşünenler, markaların fiyat listelerinde mutlaka 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı' ibaresiyle karşılaşır. Bu fiyat, ilk bakışta aracın ödenecek kesin bedeli gibi görünse de işin içinde birkaç önemli detay bulunur. Kampanyalar, bayi indirimleri ve ek donanım seçenekleri devreye girdiğinde tavsiye edilen fiyat ile gerçek satış fiyatı arasında fark oluşabilir.

Tavsiye edilen satış fiyatı, otomobil üreticisi veya distribütör tarafından bayilere önerilen resmi satış fiyatıdır. Bu fiyat, aracın standart donanımı ve belirlenen vergiler dikkate alınarak hazırlanır. Ancak bu rakam, bayilerin aracı tam olarak bu fiyata satmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Bayiler dönemsel kampanyalar kapsamında bu fiyatın altında satış yapabilir veya stok durumu, talep yoğunluğu ya da ek hizmetler nedeniyle farklı fiyatlar sunabilir. Bu nedenle aynı model araç için farklı bayilerden farklı teklifler almak oldukça normaldir.

Aracın üretim maliyeti, döviz kuru, lojistik giderleri, ÖTV ve KDV gibi vergiler, distribütör maliyetleri ve pazar koşulları bu fiyatın oluşmasında önemli rol oynar. Markalar, rakip modellerin fiyatlarını ve pazardaki rekabet durumunu değerlendirerek fiyatlandırma yapar. Kampanyalı fiyat ise belirli bir dönem için uygulanan indirimleri veya finansman avantajlarını içerir. Tavsiye edilen satış fiyatı ise markanın açıkladığı resmi referans fiyattır. Kampanya sona erdiğinde satış fiyatı yeniden tavsiye edilen seviyeye dönebilir.

Kaynak: Haber Merkezi