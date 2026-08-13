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Tata Motors'un karı %83 arttı, Iveco onayı bekleniyor

Tata Motors'un karı %83 arttı, Iveco onayı bekleniyor
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Tata Motors, ilk çeyrekte net karını %83 artırarak 2.556 crore rupiye çıkardı; güçlü satışlar ve Tata Capital yatırımları etkili oldu. Iveco satın alımı için düzenleyici onay Ağustos sonunda bekleniyor, Freight Tiger hissesi artırıldı.

Tata Motors Ltd, Tata Grubu'nun ticari araç işi, 30 Haziran 2026'da sona eren ilk çeyrekte konsolide net karının %83 artışla 2.556 crore ?'a ulaştığını açıkladı. Bu artışta güçlü araç satışları ve Tata Capital'e yapılan yatırımlardan elde edilen piyasa değeri kazançları etkili oldu. Şirketin operasyon gelirleri %19 artışla 20.667 crore ?'a, araç satışları ise %26 artışla 108.700 adede yükseldi.

Iveco satın alımına ilişkin açıklamada, düzenleyici onayların son aşamada olduğu ve tek bir onayın beklendiği belirtildi. Yetkili makamın tüm sorularının yanıtlandığı, nihai onayın Ağustos 2026 sonuna kadar alınmasının öngörüldüğü ifade edildi. Buna göre, Eylül 2026 başında şirketin pay alım teklifini başlatması ve Kasım 2026 başında tamamlaması bekleniyor.

Şirket, Mayıs 2026'da Freight Tiger'daki ek %18,1 hisseyi 95,66 crore ? karşılığında satın alarak toplam payını %63,6'ya çıkardı. Bu satın alma ile FleetEdge ve Freight Tiger'ın birleştirilerek lojistik değer zinciri için uçtan uca dijital bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor. Tata Motors CEO'su Girish Wagh, ticari araç sektörünün güçlü ekonomik temeller ve sağlıklı taleple dirençli kaldığını, şirketin hacimlerini %26 büyüterek pazar konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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