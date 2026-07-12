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Ticaret Bakanlığı'ndan İkinci El Araç Satışında E-İhale Sistemi

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Ticaret Bakanlığı, tasfiye edilen otomobil, kamyon, tekne ve jet ski gibi yüzlerce aracı e-ihale sistemiyle satışa sundu. Araçlar ekspertizden geçirilip fotoğraflarıyla ilan ediliyor; başlangıç fiyatı 60 bin lira, lüks araçlarda 15 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

Ticaret Bakanlığı, tasfiye edilen araçları e-ihale sistemiyle satışa çıkardı. Listede otomobil, kamyon, tekne ve jet ski gibi yüzlerce araç bulunuyor. Tüm araçlar ekspertiz incelemesinden geçirilip fotoğraflarıyla birlikte ilan ediliyor.

İhale başlangıç fiyatı 60 bin lira olup, lüks araçlarda bu bedel 15 milyon liraya kadar çıkabiliyor. İhaleyi kazananlar araçlarını Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nden teslim alıyor. Şeffaf bir süreç yürütülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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