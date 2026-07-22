Şanghay, otomotiv sektöründe çevrimiçi bilgi düzenlemesi için büyük üreticileri topladı

Şanghay yönetimi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, otomotiv sektöründe çevrimiçi bilgi yayılımını düzenleme kampanyası kapsamında büyük otomobil üreticileri, bayi grupları ve internet platformlarını uyum gerekliliklerini pekiştirmek için topladığını duyurdu.

Salı günü düzenlenen toplantıya SAIC Motor, Tesla, BYD, Xiaomi, Xpeng, Nio ve Li Auto gibi 15 büyük otomobil üreticisi ile 80'den fazla bayi grubu katıldı. Bilibili ve Xiaohongshu gibi internet platformları da toplantıya çağrıldı. Toplantıda, Şanghay piyasa düzenleyicisi, imalat, fiyatlandırma stratejileri ve araç satışını kapsayan fiyat uyum kurallarını netleştirdi.

Yetkililer, otomobil üreticilerini ve bayileri öz denetim yapmaya ve uygunsuz çevrimiçi pazarlama uygulamalarına direnmeye çağırdı. Ayrıca internet platformlarından içerik incelemelerini ve kurumsal ihlal şikayetlerinin ele alınmasını güçlendirmelerini istedi ve otomotiv endüstrisini çevreleyen çevrimiçi bilgi ortamını iyileştirme sözü verdi.

Kaynak: Haber Merkezi