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Rivian CFO'su Claire McDonough Ekim Ayında Görevinden Ayrılıyor

Rivian CFO'su Claire McDonough Ekim Ayında Görevinden Ayrılıyor
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Rivian'ın finans direktörü Claire McDonough, ekim ayı sonunda şirketten ayrılacağını duyurdu. Bu yönetim değişikliği, elektrikli araç üreticisinin yeni modeli R2'nin üretimini hızlandırdığı kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Şirket, geçiş sürecini yönetmek için planlamalara başladı.

Rivian'ın finans direktörü (CFO) Claire McDonough, ekim ayının sonunda şirketteki görevinden ayrılacağını açıkladı. Bu yönetim değişikliği, elektrikli araç üreticisinin yeni modeli R2'nin üretimini hızlandırdığı kritik bir dönemde gerçekleşiyor.

Şirket, bu geçiş sürecini yönetmek için şimdiden planlamalar yapmaya başladı. McDonough'un ayrılık kararı, Rivian'ın büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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