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Otonom Araçların Hayat Kurtarma Potansiyeli ve Karşılaştığı Engeller

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Waymo'nun sürücüsüz araçları 220 milyon milden fazla yol kat ederek insan sürücülere kıyasla ciddi yaralanmalı kazalarda %94 daha az karıştı. Ancak sendikalar ve avukatlar iş kaybı endişesiyle otonom araç mevzuatını engellemeye çalışıyor.

Los Angeles'ta bu yıl, otonom araçlar sayesinde bir kişi daha eve dönebilecek. Bu olay manşetlere çıkmayacak, kutlanmayacak, sadece sıradan bir Salı günü yaşanacak. Geçen yıl 36.640 Amerikalı trafik kazalarında hayatını kaybetti; bu, 2019'dan bu yana en düşük rakam olmasına rağmen günde 100'den fazla ölüm demek. Waymo'nun sürücüsüz araçları 220 milyon milden fazla yol kat etti ve insan sürücülere kıyasla ciddi yaralanmalı kazalarda %94 daha az karıştı. Bu veriler bağımsız analizlerle destekleniyor.

Ancak bu teknolojinin önünde engeller var. Ekonomist Alex Tabarrok, dava avukatlarının otonom araç mevzuatını engellemek için lobi yaptığını belirtiyor. Daha da önemlisi, işçi sendikaları otonom araçlara karşı çıkan kurumların %78'ini oluşturuyor ve lobi harcamalarının %70'ini yapıyor. Sendikalar, iş kaybı endişesiyle teknolojiyi durdurmaya çalışıyor. Ancak otonom araçların yaygınlaşması, tıpkı ATM'lerin banka veznedarlarının işlerini dönüştürmesi gibi, ulaşım sektöründe yeni iş alanları yaratabilir. Sürücüler, filo yöneticisi, lojistik uzmanı gibi rollere geçebilir. Teknolojiyi geciktirmek, her yıl on binlerce kişinin ölümüne neden olan ilkel bir sistemin devam etmesine yol açıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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