Haberler

Türkiye Otomotiv Pazarında Temmuzda Daralma Hız Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye otomotiv pazarında şubatta başlayan daralma temmuzda hız kazandı. Satışların yavaşladığı ve showroomlardaki müşteri trafiğinin azaldığı belirtiliyor. Geçen yıl temmuzda 107 bin 718 adet olan pazarın bu yıl 85-90 bin adet bandında kalması bekleniyor. Bin kişiye düşen araç satışı da 1,25'ten 1,02'ye geriledi.

Türkiye otomotiv pazarında şubatta başlayan daralma eğilimi temmuz ayında hız kazandı. Sektör temsilcileri, satışların yavaşladığını ve showroomlardaki müşteri trafiğinin belirgin şekilde azaldığını belirtiyor. Geçen yıl temmuzda 107 bin 718 adet olan pazarın, bu yıl 85-90 bin adet bandında kalması bekleniyor.

Bin kişiye düşen araç satışı da geriliyor. Geçen yıl temmuzda her bin kişiye 1,25 araç satılırken, bu yıl 1,02 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Pandemi sonrası güçlü talep dönemi yerini daha zayıf bir görünüme bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın doktorun tutuklandığı öldüren doğuma bakanlıktan itiraz var

Kadın doktorun tutuklandığı öldüren doğuma bakanlıktan itiraz var
Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu
Görüntüler ilk kez yayınlandı! Ajda Pekkan, First Lady'ler için sahne aldı

İlk kez yayınlandı! Ajda Pekkan, First Lady'ler için sahne aldı
Genç mühendisi hayattan koparmıştı! Aileyi isyan ettiren ödül gibi ceza

Genç mühendisi hayattan koparmıştı! Ödül gibi ceza isyan ettirdi
Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek

Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

İstanbul'da akılalmaz olay! Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı

Yüzünü silen berberi böyle bıçakladı! Nedeni pes dedirtecek cinsten