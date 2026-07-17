Türkiye Otomotiv Pazarında Temmuzda Daralma Hız Kazandı

Türkiye otomotiv pazarında şubatta başlayan daralma eğilimi temmuz ayında hız kazandı. Sektör temsilcileri, satışların yavaşladığını ve showroomlardaki müşteri trafiğinin belirgin şekilde azaldığını belirtiyor. Geçen yıl temmuzda 107 bin 718 adet olan pazarın, bu yıl 85-90 bin adet bandında kalması bekleniyor.

Bin kişiye düşen araç satışı da geriliyor. Geçen yıl temmuzda her bin kişiye 1,25 araç satılırken, bu yıl 1,02 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Pandemi sonrası güçlü talep dönemi yerini daha zayıf bir görünüme bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi