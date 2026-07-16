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Türkiye Otomotiv Pazarı 2026 Haziran: Satışlarda Daralma ve GSR Etkisi

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Türkiye'de 0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları haziranda geçen yıla göre %11,44 azalarak 105.041 adet oldu. İkinci el pazarında da daralma yaşanırken, elektrikli araç satışları %71 arttı.

Türkiye 0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %11,44 daralarak 105.041 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde ise %8,19 daralma ile 558.179 adet gerçekleşti. GSR3 yönetmeliği öncesi distribütör kampanyaları satışları canlandırsa da mevduat faizleri ve jeopolitik riskler talebi baskıladı.

İkinci el otomobil pazarında Mayıs ayına göre %5 daralma ile 326.678 adet satış yapıldı. Geçen yılın aynı ayına göre %3 düşüş kaydedildi. Stokta kalma süresi 48 günden 50 güne yükseldi. Hafif ticari araçlarda aylık %9 daralma ile 45.019 adet satıldı. 15 yaş üstü araç pazarında satışlar %5 azalırken fiyatlar yatay seyretti. İkinci el elektrikli araç satışları ise yılın ilk yarısında %71 artış gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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