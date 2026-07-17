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SATIŞLAR DURMA NOKTASINDA: Otomotiv Pazarında Durgunluk ve Tüketici Eğilimleri

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Geçtiğimiz yıl rekor kıran otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ilk 6 ayında frene bastı. Satışlar 558 bin adede gerilerken, savaş, yüksek faiz ve krediye erişim sıkıntıları neden olarak gösterildi. SUV ve otomatik vites modeller tercih edilirken, sıfır araç kampanyaları ikinci el piyasasını olumsuz etkiledi.

Geçtiğimiz yıl rekor kıran otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ilk yarısında frene bastı. İMAS Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, satışların durma noktasına geldiğini, bunun nedenleri arasında savaş süreci, yüksek faiz ve krediye erişim sıkıntılarını gösterdi.

Yılın ilk 6 aylık döneminde hafif ticari araç satışı 117 bin 945 adet, otomobil satışı 440 bin adet olmak üzere toplam 558 bin adet satış gerçekleşti. Pazardaki daralmaya rağmen SUV ve otomatik vites modeller tercih edildi. Tüketici faizsiz alım ve takas yöntemlerine yöneldi. Distribütörlerin sıfır araç kampanyaları ikinci el piyasasını olumsuz etkiledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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