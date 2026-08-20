Oto Kiralama Sektöründe Yeni Dönem: 6 Yaş ve 180 Bin Kilometre Sınırı

1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik, oto kiralama sektöründe yeni dönem başlatacak. 81 ilde uygulanacak kurallara göre, klasik araçlarda 6 yaşını aşan ve 180 bin kilometrenin üzerindeki otomobiller kiralama faaliyetlerinden çıkarılacak. Elektrikli araçlarda ise kilometre sınırı 300 bin olarak belirlendi.

Yaklaşık 405 bin araçlık sektörde, şartları karşılamayan araçlar için 15-20 bin adedin ikinci el piyasasına ek arz olarak girmesi öngörülüyor. Bu durum, ikinci el araç arzını artırarak fiyatlarda ve seçeneklerde hareketlilik oluşturabilir. Uzmanlar, 'rent a car çıkması' olarak satışa sunulacak bu araçlarda alıcıların kullanım ve hasar geçmişini sorgulamasını, kilometre bilgisini kontrol etmesini ve ekspertiz yaptırmasını tavsiye ediyor.

Yeni kurallara uyum için mevcut işletmelere yetki belgesi şartları için 1 Temmuz 2027'ye, araç sayısı ve teknik kriterler için ise 1 Ocak 2028'e kadar süre verildi.

Kaynak: Haber Merkezi