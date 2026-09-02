ODMD Ağustos 2026 Verileri: Otomotiv Pazarındaki Son Durum

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye'de 2026 yılının ağustos ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazar verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Yayınlanan verilere göre, ağustos ayındaki pazar performansı ve değişimler, otomotiv sektöründeki gelişmeler açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi