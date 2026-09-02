ODMD Ağustos 2026 Verileri: Otomotiv Pazarındaki Son Durum
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 Ağustos ayına ait otomobil ve hafif ticari araç pazar verilerini açıkladı. Veriler, sektördeki aylık performansı ve değişimleri ortaya koyarak otomotiv pazarındaki gelişmeler için önemli bir gösterge oluşturuyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye'de 2026 yılının ağustos ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazar verilerini kamuoyu ile paylaştı.
Yayınlanan verilere göre, ağustos ayındaki pazar performansı ve değişimler, otomotiv sektöründeki gelişmeler açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi