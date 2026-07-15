Haberler

Nissan, Altima ve Rogue Plug-In Hybrid'in Üretimini Durduruyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nissan, düşük performanslı modelleri üretimden kaldırma kararı aldı. Altima ve Rogue Plug-In Hybrid’in üretimi sona ererken, Sentra ve yeni Rogue e-Power öne çıkıyor.

Nissan, bu yılın başlarında duyurduğu 'Günlük Yaşam İçin Mobilite Zekası' stratejisi doğrultusunda, düşük performanslı modelleri üretimden kaldırma kararı aldı. Şirketin Amerika Ürün ve Planlama Başkanı Ponz Pandikuthira, Wards Auto'ya verdiği röportajda Altima ve Rogue Plug-In Hybrid'in üretiminin yakında sona ereceğini doğruladı.

Altima satışları yıllardır düşüşte; 2019'da 200 bin adedin üzerinde satış yapılırken, geçen yıl bu sayı 92 bin 809'a geriledi. 2026'nın ilk altı ayında satışlar 42 bin 288 adede düştü. Şirket, daha 'olgun' Sentra modelinin kalan sedan talebini karşılamasını hedefliyor. Sentra, Haziran ayına kadar 75 bin 549 adet satarak Altima'yı geride bıraktı.

Rogue Plug-In Hybrid'in yerini ise yeni Rogue e-Power alacak. Pandikuthira, yeni modelin iyi yakıt ekonomisi ve cazip fiyat sunacağını belirtti. Ayrıca, Ariya'nın Kanada'da satışta olduğunu ve ABD'ye dönme olasılığının değerlendirildiğini, ayrıca Frontier ve Xterra'nın yeni versiyonlarının geleceğini açıkladı. Üç sıralı bir Nissan SUV ve Infiniti için iki ve üç sıralı versiyonlar da planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Trump'tan İran'a yeni tehdit: İşte listesindeki yeni hedefler

Trump'tan İran'a yeni tehdit: İşte listesindeki yeni hedefler
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları