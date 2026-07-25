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Motorin fiyatına 4,18 TL zam

Motorin fiyatına 4,18 TL zam
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ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı krizi motorin fiyatlarını vurdu. 25 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı 4,18 TL arttı.

ABD ve İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve uluslararası ürün fiyatlarındaki yükseliş motorin fiyatlarına yeni bir zam getirdi. 25 Temmuz itibarıyla motorinin litre fiyatına 4,18 TL zam yapıldı.

Son artışla İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78,49 TL'ye yükseldi. Temmuz ayı başından bu yana toplam artış yaklaşık 14 TL oldu. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik uygulanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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