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Hindistan'da E20 etanol yakıtı davasında ilk karar: Mahkeme Maruti Suzuki'yi tazminata mahkum etti

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Hindistan'ın en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki, E20 etanol yakıtının aracına zarar verdiğini iddia eden bir doktora yeni Grand Vitara vermeye veya 2 milyon rupi tazminat ödemeye mahkum edildi. Şirket karara itiraz edecek.

Hindistan'ın en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki, E20 etanol yakıtının aracına zarar verdiğini iddia eden bir doktora yeni bir Grand Vitara vermeye veya 2 milyon rupi tazminat ödemeye mahkum edildi. Şirket karara itiraz edeceğini açıkladı.

Dava, 2026'da Hindistan genelinde standart hale gelen yüzde 20 etanol içeren E20 yakıtının eski motorlara uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıktı. Hükümet, ithal petrole bağımlılığı azaltmak ve çiftçileri desteklemek için bu politikayı hızlandırdı ancak tüketiciler ve otomobil üreticileri arasında tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Haber Merkezi
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