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Suzuki Hindistan'da Değişen Tüketici Tercihlerine Uyum Sağlamakta Zorlanıyor

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Hindistan'da yaklaşık 40 yıldır pazar lideri olan Maruti Suzuki, Hintlilerin büyük araçlara yönelmesi ve şirketin sunroof gibi özellikleri geç eklemesi nedeniyle pazar payını %39'a düşürdü. Rakipler Tata ve Mahindra geride kalmadı. Şirket şimdi daha pahalı modellerle ve Ar-Ge yatırımlarıyla kaybettiği zemini geri kazanmaya çalışıyor.

Suzuki, yaklaşık 40 yıldır Hindistan yollarına hakimdi. Düşük maliyet ve yakıt ekonomisine odaklanan Maruti Suzuki, pazarın %50-80'ini elinde tutuyordu. Ancak Hintliler zenginleştikçe daha büyük araçlara yöneldi ve Maruti'nin pazar payı %39'a geriledi.

Japon yöneticiler, Hintlilerin değişen zevklerine uyum sağlamakta yavaş kaldı. Örneğin, sunroof talebini 10 yıl boyunca dikkate almadılar ve bu özellik ancak 2022'de eklendi. Bu arada rakipler Tata ve Mahindra, araçlarının dörtte birinde sunroof sunuyordu.

Maruti, daha pahalı ve modern modeller piyasaya sürerek kaybettiği zemini geri kazanmaya çalışıyor. Şirket, Ar-Ge ekiplerini genişletiyor ve karar alma süreçlerini yerelleştiriyor. Ancak markanın ucuzluk algısı, üst segmentte satışları zorlaştırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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