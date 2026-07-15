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Güney Bölgesindeki Altı PLUS Toll Plaza Daha Otomatik Plaka Tanıma Sistemi Kazandı

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PLUS Malaysia Berhad, JustGO ile açık geçiş ücreti ödeme sistemini Güney Bölgesi'ndeki altı ücretli geçiş noktasında daha kullanıma sundu. ANPR tabanlı sistem sayesinde sürücüler belirli şeritlere bağlı kalmadan geçiş yapabilecek.

PLUS Malaysia Berhad, JustGO ile açık geçiş ücreti ödeme sistemini Güney Bölgesi'ndeki altı ücretli geçiş noktasına daha genişlettiğini duyurdu. Bugün saat 10:00'da başlayan aktivasyon, Seremban-Port Dickson Otoyolu (SPDH), Kuzey-Güney Otoyolu (NSE) ve Malezya-Singapur İkinci Bağlantı Otoyolu'nu (LINKEDUA) kapsıyor. Bu kapsamda SPDH üzerindeki Mambau ve Lukut Toll Plazaları, NSE üzerindeki Kempas Toll Plazası ile LINKEDUA üzerindeki Tanjung Kupang, Lima Kedai ve Perling Toll Plazaları yer alıyor.

PLUS, bu uygulama ile Otomatik Plaka Tanıma Sistemi (ANPR) tabanlı açık geçiş ücreti ödeme sistemini ağındaki daha fazla noktaya taşıyor. Kayıtlı kullanıcılar artık mevcut ödeme yöntemine göre belirli şeritleri kullanmak zorunda kalmadan herhangi bir şeritten geçiş yapabilecek. ANPR kameraları, kayıtlı araç plaka numaralarını okuyacak ve JustGO uygulamasına bağlı bir ödeme kartı aracılığıyla geçiş ücretini işleme alacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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