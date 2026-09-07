Jaguar Land Rover 4 bin kişiyi işten çıkaracak

Jaguar Land Rover, dünya genelinde önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 4 bin pozisyonu ortadan kaldırmayı planlıyor. Hint Tata grubuna bağlı İngiliz otomotiv üreticisi, beyaz yakalı çalışanlar ve yöneticiler için gönüllü ayrılık programı başlattı. CEO PB Balaji, kesintilerin büyük bölümünün Britanya'daki üretim dışı ve idari kadroları etkileyeceğini duyurdu.

Şirket, bu adımı sektördeki yoğun rekabet, elektrikli araçlara geçişin maliyet yükü ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle attığını açıkladı. JLR, haziranda duyurduğu kapsamlı maliyet azaltma stratejisi kapsamında 1,7 milyar sterlin tasarruf hedefliyor. Organizasyon yapısını sadeleştirerek nakit dengesini korumayı amaçlayan şirket, karlılık için gereken yıllık satış hacmini yaklaşık 380 binden 300 bin araca düşürdü.

Kararın arka planında art arda yaşanan operasyonel ve finansal sorunlar bulunuyor. Yükselen enerji maliyetleri ve ABD'nin gümrük vergileri şirketin maliyetlerini artırırken, geçen yıl üretimi beş hafta durduran siber saldırı büyük üretim kaybına yol açtı. Nisan-haziran döneminde gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 geriledi. Jaguar'ın elektrikli modellere geçiş için eski benzinli ve dizel araçların üretimini sonlandırması da satışları aşağı çekti.

JLR bu sorunlarla uğraşırken, daha uygun fiyatlı Çinli markalar Britanya pazarında hızla büyüdü. Britanya Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Birliği verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında Chery, Omoda ve Jaecoo'nun toplam yeni otomobil tescili 91 bini aştı. Land Rover ise yaklaşık 41 bin seviyesinde kaldı. Jaecoo tek başına 43 bin 600'ün üzerinde satışla Land Rover'ı geride bıraktı. İngiliz basınında 'Temu Range Rover' lakabıyla anılan Jaecoo 7 modeli bu büyümede kritik rol oynadı.

Kaynak: Haber Merkezi