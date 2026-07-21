Yüksek kilometreli araçların kilometresini düşüren suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, C.A. liderliğindeki suç örgütünün yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometre bilgilerini düşürerek vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

Örgüt, araçları alım-satım siteleri ve sosyal medya üzerinden satışa çıkararak 47 kişiyi mağdur etti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli Antalya ve Samsun'da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, 15 cep telefonu, 150 belge ve 70 bin lira senet ele geçirildi.

Kaynak: Haber Merkezi