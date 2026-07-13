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İstanbul'da Plaka Sıkıntısı: Sadece 5 Harf Grubu Kaldı

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İstanbul'da 2018'den beri uygulanan üç harf ve üç rakamdan oluşan plaka sistemi yoğun talep nedeniyle tükenme noktasına geldi. Kalan harf grupları S, U, V, Y ve Z olurken, çözüm olarak iptal edilen plakaların yeniden kullanılması veya sayı grubunun dört haneye çıkarılması değerlendiriliyor.

İstanbul'da 2018 yılında uygulanmaya başlanan üç harf ve üç rakamdan oluşan plaka sistemi, yoğun talep nedeniyle tükenme noktasına geldi. Şu anda hususi araçlar için S, U, V, Y ve Z harf grupları kalmış durumda. T grubu ise ticari taksilere ayrıldığı için kullanılamıyor.

Çözüm olarak iptal edilen plakaların yeniden dolaşıma sokulması ya da sayı grubunun dört haneye çıkarılması değerlendiriliyor. Bu durumda 34 XXX 0001 formatı yeniden kullanılabilecek. Plaka değişikliği işlemleri ise noter satışında talep edilebiliyor. 2026 yılı plaka basım ücreti 850 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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