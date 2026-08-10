Haberler

İngiltere'den sıfır emisyonlu araçlara 130 milyon sterlin yatırım

İngiltere'den sıfır emisyonlu araçlara 130 milyon sterlin yatırım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiliz hükümeti, sıfır emisyonlu araç teknolojileri için 130 milyon sterlinlik fon sağlayacağını açıkladı. Fonun yarısı kamu, diğer yarısı sanayiden gelecek. Şirketlere 50 milyon sterlin verilirken, 17 milyon sterlin otonom sürüş projelerine aktarılacak. İngiltere, 2030'da benzinli ve dizel araç satışını yasaklamayı, 2035'te ise tüm yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

İngiliz hükümeti Pazartesi günü sıfır emisyonlu araç teknolojileri için yaklaşık 130 milyon sterlin (175 milyon dolar) fon sağlandığını duyurdu. Bu fonun yaklaşık 65 milyon sterlini kamu kaynaklarından, geri kalanı ise sanayiden gelecek.

Otomotiv firmaları ve araştırma ortaklarına sıfır emisyonlu araç teknolojileri geliştirmek ve ölçeklendirmek için yaklaşık 50 milyon sterlin verilirken, 17 milyon sterlin ise sensörler, fren-by-wire sistemleri ve yapay zeka simülasyonu gibi teknolojileri kapsayan dokuz bağlantılı ve otonom hareketlilik projesine aktarılacak. Sanayi Bakanı Blair McDougall, İngiltere'nin modern otomotiv endüstrisini icat ettiğini ve yeni nesil araçların da burada tasarlanıp üretilmesini istediklerini söyledi. Ayrıca İngiltere, 2030'dan itibaren yalnızca benzinli veya dizel araç satışına son vermeyi ve 2035'e kadar tüm yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak

Uzun süredir beklenen düzenleme geçti! Maaşlar artacak
İran'dan Mekke anlaşmasına dikkat çeken yorum: ABD'nin rolü zayıflıyor

Arabistan'a sık sık saldıran ülkeden üçlü savunma paktına olay yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Haymana'da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin yakalandı

Soğan taşıyan tırın içinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü
Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından...

Bu nasıl bir sorumsuzluktur?
Yunanistan şimdi de Seda Sayan'ı çaldı, görenler bir daha baktı

Yunanistan bir bunu yapmamıştı: Şimdi de ünlü ismimizi çaldılar!
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi

Fenerbahçe'de yılın transferi bitiyor: Saat bile verildi
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi