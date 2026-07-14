Filo Sektörü eVED Düzenlemelerindeki Esneklikleri Memnuniyetle Karşıladı, Ancak Vergi Yüküne Karşı Uyarıyor

Birleşik Krallık hükümeti, Nisan 2028'de yürürlüğe girecek elektrikli araç kilometre vergisi (eVED) için revize edilmiş planlarını açıkladı. Vergi, tam elektrikli araçlardan mil başına 3 peni, plug-in hibritlerden 1,5 peni alacak. Yoğun sektör geri bildirimleri sonrasında hükümet, zorunlu fiziksel kilometre denetimlerini iptal ederek filoların tahmini kilometre bildirimi yapmasına ve toplu ödemelere izin verdi.

Filo dernekleri ve şirketler, basitleştirilmiş raporlama ve esnek kuralları memnuniyetle karşıladı. Ancak, artan maliyetlerin elektrikli araç dönüşümünü yavaşlatabileceği uyarısında bulundular. Yılda 20.000 mil yapan bir aracın 600 sterlin ek yük getireceği belirtildi. Ayrıca, vergi oranının 2029'dan itibaren enflasyonla artacağı hatırlatıldı.

Motor Endüstrisi Enstitüsü (IMI), MOT garajlarının EV kilometre anormalliklerini tespit etme kapasitesine ilişkin endişelerini dile getirdi. IMI, net teşhis yönlendirme yolları ve garajlara eğitim desteği olmadan verginin güvenilir şekilde uygulanamayacağını savundu.

Kaynak: Haber Merkezi