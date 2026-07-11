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İkinci El Araç Satışında Yeni Dolandırıcılık Yöntemi

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İkinci el araç satış platformlarında alıcı kılığındaki dolandırıcılar, 'kapora gönderiyoruz' diyerek satıcıların mobil bankacılık hesaplarını hedef alıyor. Bankaların 'para iste' özelliğini kullanan şüpheliler, noter görevlisi gibi davranarak zaman baskısı yaratıyor. Türkiye Bankalar Birliği, işlem yönünün dikkatle kontrol edilmesi uyarısında bulunuyor.

İkinci el araç satış platformlarında ilan veren vatandaşlar, organize bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya kalıyor. Alıcı kılığındaki şüpheliler, 'kapora gönderiyoruz' diyerek satıcıların mobil bankacılık hesaplarını hedef alıyor.

Dolandırıcılar, bankaların 'para iste' özelliğini kullanarak ödeme talebi oluşturuyor ve bildirimin açıklama kısmına 'Kapora' yazarak aldatıcı bir görünüm sağlıyor. Ayrıca kendilerini noter görevlisi olarak tanıtarak zaman baskısı yaratıyorlar.

Türkiye Bankalar Birliği güvenlik uzmanları, mobil bankacılık üzerinden gelen bildirimlerde işlem yönünün dikkatle incelenmesi gerektiğini uyarıyor. Onay ekranında 'para girişi' yerine 'para transferi' veya 'ödeme talebi' ibaresi yer alıyorsa işlemin derhal sonlandırılması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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