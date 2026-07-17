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Yeni Ekspertiz Yönetmeliği İkinci El Otomotiv Sektöründe Köklü Dönüşüm Getiriyor

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Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik ile ikinci el araç ekspertiz hizmetleri yasal çerçeveye alınıyor. Ekspertiz işletmeleri yetki belgesi alacak, raporlar dijital ortamda şeffaf ve izlenebilir şekilde tutulacak, sahte raporlar karekod ile önlenecek. Tüketici mağduriyetleri sigorta ile tazmin edilecek, denetimler Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak. Düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı, ikinci el otomotiv sektöründe önemli bir dönüşümün kapısını aralıyor. Yönetmelik ile ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşurken, raporlama standartları, işletme sorumlulukları ve denetim mekanizmaları detaylı şekilde düzenleniyor.

Yönetmelik kapsamında ekspertiz işletmeleri yetki belgesi almak zorunda olacak. Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi kurulacak, tüm raporlar dijital ortamda şeffaf ve izlenebilir şekilde tutulacak. Sahte rapor riski karekod doğrulama ile ortadan kalkacak. Ayrıca ortak dil standardı sayesinde raporlar aynı teknik dille hazırlanacak, subjektif yorumlara izin verilmeyecek.

Ekspertiz işletmeleri rapor hatalarından sorumlu olacak ve tüketici mağduriyetleri sigorta ile tazmin edilecek. İtiraz süreci dijitalleşecek, denetimler Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak. Düzenlemenin 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Sektör temsilcileri düzenlemeye destek veriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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