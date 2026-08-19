Hyundai Hindistan'da Fiyat Artışına Gidiyor

Yeni Delhi'de Hyundai Motor India, Eylül 2026'dan itibaren araç portföyünde yüzde 1'e varan fiyat artışı yapacağını açıkladı. Artış oranı modele ve donanım seviyesine göre değişecek.

Şirket, bu zammın artan girdi ve emtia maliyetleri, yükselen işletme giderleri ve jeopolitik belirsizliklerden kaynaklandığını duyurdu. Hyundai, maliyet baskılarının büyük kısmını iç optimizasyonla karşıladığını, ancak gider artışının devam etmesi nedeniyle bir kısmını müşterilere yansıtacağını belirtti. Zam, Hindistan'daki tüm Hyundai modellerini kapsıyor.

Kaynak: Haber Merkezi