Hyundai Hindistan'dan Eylül 2026'da Yüzde 1'e Kadar Zam

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor India Limited, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Eylül 2026'dan itibaren tüm modellerinde araç fiyatlarını yüzde 1'e kadar artıracağını duyurdu. Şirket, fiyat artışının nedenini artan girdi ve emtia maliyetleri, yüksek operasyonel giderler ve devam eden jeopolitik ve makroekonomik belirsizlikler olarak açıkladı. Borsa bildiriminde, zam oranının modele ve donanım seviyesine göre değişeceği belirtildi.

Şirket, maliyetleri optimize etmek ve müşteriler üzerindeki etkiyi en aza indirmek için çaba gösterdiğini, ancak maliyet baskılarının sürmesi nedeniyle artışın bir kısmını müşterilere yansıtmak zorunda kaldığını ifade etti. "Fiyat revizyonu, artan girdi ve emtia maliyetleri, yüksek operasyonel giderler ve jeopolitik ve makroekonomik belirsizlikler gibi faktörlerin birleşiminden kaynaklanmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca, şirketin maliyet optimizasyonu ve maliyet artışlarını absorbe etme çabalarına rağmen, bu baskıların sürmesinin müşterilere kısmi bir yansıtmayı zorunlu kıldığı vurgulandı.

Bu açıklama, Hindistan'ın en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki'nin bir gün önce Arena ve Nexa serisinde Ağustos 2026'dan itibaren fiyat artışı yapmasının hemen ardından geldi. Maruti Suzuki, modele ve donanıma bağlı olarak 2.500 ila 30.000 rupi arasında değişen zam yapmıştı. Bu, şirketin Haziran'daki benzer bir revizyonun ardından yılın ikinci fiyat artışı oldu.

Hyundai Motor India'nın fiyat artışı, karlılık üzerindeki baskının devam ettiği bir dönemde geldi. Şirketin konsolide net karı, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemindeki 1.369,2 crore rupiye kıyasla keskin bir düşüşle 888,6 crore rupiye geriledi. Operasyon gelirleri yıllık bazda yüzde 0,5 azalarak 16.334,6 crore rupiye, FAVÖK ise yüzde 31 düşüşle 1.511 crore rupiye geriledi. FAVÖK marjı ise yüzde 13,3'ten yüzde 9,3'e geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi