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Hyundai IONIQ 3 Fiyatı ve Türkiye'deki Beklenen Konumu

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Hyundai'nin yeni elektrikli modeli IONIQ 3'ün İngiltere ve Avrupa fiyatları belli oldu. Araç, Türkiye'de İzmit tesislerinde üretilecek ve yerli üretim sayesinde fiyatının 1.45-1.65 milyon TL arasında olması bekleniyor. 42 kWh batarya ile 344 km, 61 kWh batarya ile 496 km menzil sunuyor.

Hyundai'nin merakla beklenen elektrikli modeli IONIQ 3'ün İngiltere ve Avrupa fiyatları belli oldu. 42 kWh bataryalı giriş seviyesi Advance paketi yaklaşık 22.245 £ (29.800 $) ile oldukça rekabetçi bir fiyat sunuyor. 61 kWh bataryalı versiyonlar ise Advance, Premium, Ultimate ve N-Line Evo için sırasıyla 25.745 £, 27.445 £, 29.945 £ ve 31.945 £ olarak listelendi.

Hyundai, IONIQ 3'ü Türkiye'de İzmit Alikahya tesisinde üretecek. Yerli üretim sayesinde araç, ithalat vergilerinden ve yüksek lojistik maliyetlerinden muaf olacak. Bu durum, en düşük ÖTV diliminde yer almasını sağlayarak Türkiye fiyatının 1.450.000 TL ile 1.650.000 TL arasında olmasını muhtemel kılıyor.

Araç, 42,2 kWh batarya ile 344 km, 61 kWh batarya ile 496 km menzil sunuyor. 400V mimari sayesinde DC hızlı şarjda %10'dan %80'e 30 dakikada ulaşılabiliyor. IONIQ 3'ün Türkiye'deki en büyük rakibi olan Hyundai Inster'ın fiyat aralığı 1.450.000 TL - 1.740.000 TL iken, daha üst segmentte yer alacak IONIQ 3'ün fiyatlandırması merak konusu.

Kaynak: Haber Merkezi
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