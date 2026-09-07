Haberler

Hindistan'da İlk Kez Alternatif Yakıtlı Araçlar Benzinli Araçları Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CNG, hibrit ve elektrikli araçlar, Ağustos'ta Hindistan binek araç satışlarında benzinli araçları geride bıraktı. FADA verilerine göre alternatif yakıtlı araçların pazar payı %41,95, benzinlilerin ise %40,85 oldu.

Hindistan'da CNG, hibrit ve elektrikli araçlar, Ağustos ayında ilk kez benzinli araçların önüne geçti. Oto Bayileri Federasyonu (FADA) verilerine göre, alternatif yakıtlı araçlar pazarın yüzde 41,95'ini, benzinli araçlar ise yüzde 40,85'ini oluşturdu. Bu değişim, tüketici tercihlerindeki dönüşümü ve alternatif yakıtlı araçlara yönelişi gösteriyor.

Geçen yıla göre benzinli araçların yaklaşık 11 puanlık üstünlüğü bulunuyordu. FADA, Ağustos ayında toplam otomobil satışlarının 24,23,201 adetle en yüksek seviyeye ulaştığını ve yıllık bazda yüzde 17,51 arttığını açıkladı. Binek araç perakende satışları ise 4,02,398 adede yükselerek ilk kez bu ay itibarıyla dört lakh sınırını geçti.

FADA, güçlü büyümenin geçen yılki düşük bazdan kaynaklandığını ve asıl sınavın eylül-kasım dönemindeki festival alışverişi olacağını belirtti. Yeni model tanıtımları ve artan ilgiyle görünüm temkinli iyimser ancak bayilerin yüzde 81,62'si bu dönemde büyüme bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Tanju Özcan'dan '2,5 milyon lira' savunması! 'Cevap vermemek için 10 takla atıyor'

Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira rüşvet" iddiasına olay yanıt!
Almanya'dan Leroy Sane'ye kötü haber

Kahreden haber 2 bin 500 km öteden geldi
Minik Mavi'yi hayattan koparıp bu savunmayı yapabildi! Hem de görüntülere rağmen...

Minik Mavi'yi hayattan koparıp bu savunmayı yapabildi
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde...