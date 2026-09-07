Hindistan'da İlk Kez Alternatif Yakıtlı Araçlar Benzinli Araçları Geçti

Hindistan'da CNG, hibrit ve elektrikli araçlar, Ağustos ayında ilk kez benzinli araçların önüne geçti. Oto Bayileri Federasyonu (FADA) verilerine göre, alternatif yakıtlı araçlar pazarın yüzde 41,95'ini, benzinli araçlar ise yüzde 40,85'ini oluşturdu. Bu değişim, tüketici tercihlerindeki dönüşümü ve alternatif yakıtlı araçlara yönelişi gösteriyor.

Geçen yıla göre benzinli araçların yaklaşık 11 puanlık üstünlüğü bulunuyordu. FADA, Ağustos ayında toplam otomobil satışlarının 24,23,201 adetle en yüksek seviyeye ulaştığını ve yıllık bazda yüzde 17,51 arttığını açıkladı. Binek araç perakende satışları ise 4,02,398 adede yükselerek ilk kez bu ay itibarıyla dört lakh sınırını geçti.

FADA, güçlü büyümenin geçen yılki düşük bazdan kaynaklandığını ve asıl sınavın eylül-kasım dönemindeki festival alışverişi olacağını belirtti. Yeni model tanıtımları ve artan ilgiyle görünüm temkinli iyimser ancak bayilerin yüzde 81,62'si bu dönemde büyüme bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi