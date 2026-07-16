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Hindistan, CAFE-III Normlarını Paydaş Görüşüne Sunuyor

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Hindistan Güç Bakanlığı, 2027-2032 yılları arasında geçerli olacak yeni CAFE-III normlarını paydaş görüşüne sundu. Normlar, karbon nötrlük faktörlerini ilk kez tanıyarak etanol, biyoyakıt ve CBG'ye indirim sağlıyor. Yakıt tüketim hedefleri kademeli olarak düşürülürken, elektrikli ve hibrit araçlara hacim indirimi uygulanacak.

Hindistan Güç Bakanlığı, 16 Temmuz'da Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi 2027 Normları'nın (CAFE-III) taslağını paydaş görüşüne sundu. Normlar, Hindistan'da 2027-28 ile 2031-32 arasında üretilecek veya ithal edilecek M1 kategorisi yolcu araçlarına uygulanacak. İlk kez, etanol, biyoyakıt ve sıkıştırılmış biyogazın karbon nötrlüğünü tanımak için Karbon Nötrlük Faktörleri (CNF) öneriliyor. Mevcut etanol seviyeleri için %8 CNF uygulanırken, CBG ve biyoyakıt için fiili karışım oranına bağlı indirim yapılacak. Görüş ve öneriler 6 Ağustos 2026'ya kadar iletilebilecek.

Mevcut CAFE-II normları 31 Mart 2027'de sona erecek. CAFE-III, 1 Nisan 2027'de yürürlüğe girip beş yıl geçerli olacak. Uyum, üç yıllık ilk blok ve iki yıllık ikinci blok olarak değerlendirilecek. Yakıt tüketim hedefleri 2027-28'de 3.996 lt/100 km'den (94.76 gCO/km) 2031-32'de 3.3273 lt/100 km'ye (78.90 gCO/km) kademeli olarak düşürülecek. Üreticiler, onaylı yakıt tasarrufu teknolojileri için araç başına en fazla 1 gCO/km olmak üzere toplamda 9 gCO/km uyum avantajı talep edebilecek. Bataryalı elektrikli araçlar, menzil uzatmalı elektrikli araçlar, fişli hibrit, güçlü hibrit ve esnek yakıtlı araçlar için hacim indirimi (süper krediler) uygulanacak. Kredi ve borç mekanizması ile üreticiler, hedeflerin üzerinde performans gösterdiklerinde kredi kazanıp bunları sonraki bloklara taşıyabilir. Krediler, BEE'den 2.500 Rs/kredi başlangıç fiyatıyla satın alınabilecek (yıllık 500 Rs artış). Yıllık satışı 1.000'in altında olan üreticiler muaf tutulacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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