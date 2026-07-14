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Hindistan Bakanı Gadkari: Araç Sahipleri Yakıt Verimliliğini Kendi Başına Ölçemez

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Hindistan Karayolu Taşımacılığı Bakanı Nitin Gadkari, E20 etanol karışımlı benzinin yakıt verimliliğini sürücülerin kendi başına doğru ölçemeyeceğini, yetkili bayi teşhis cihazlarının kullanılması gerektiğini söyledi. Petrol Bakanlığı ise E20'nin bazı araçlarda yakıt ekonomisini %3-5 azaltabileceğini kabul ediyor.

Hindistan Karayolu Taşımacılığı Bakanı Nitin Gadkari, E20 etanol karışımlı benzinin kullanımıyla ilgili tartışmalara yol açtı. Gadkari, araç sahiplerinin yakıt verimliliğini kendi başlarına doğru ölçemeyeceğini, bunun için yetkili bayilerin teşhis cihazlarının kullanılması gerektiğini belirtti. Bir gazetecinin 2023 model aracının E20 yakıtına geçtikten sonra kilometresinin 11 km/l'den 7 km/l'ye düştüğünü iddia etmesi üzerine Gadkari, bu ölçümün güvenilir olmadığını söyledi.

Petrol Bakanlığı, E20 benzinin bazı araçlarda yakıt ekonomisini yüzde 3-5 azaltabileceğini kabul etse de, programı ham petrol ithalatını azaltma ve emisyonları düşürme hedefleriyle savunuyor. Uzmanlar, sürücülerin gösterge paneli okumaları veya tam depo yöntemiyle makul tahminler yapabileceğini, ancak resmi testlerin bayi ekipmanıyla yapılması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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