Kelley Blue Book Raporu: Alıcılar Daha Uygun Fiyatlı Segmentlere Yönelirken, Sektör Genelinde Araç Fiyatları Haziran'da Sabit Kaldı
Kelley Blue Book verilerine göre, Haziran'da yeni araç ortalama fiyatı yıllık %0,6 artışla 49.758 dolar olurken, elektrikli araç fiyatları %4,5 düşüşle 56.238 dolara geriledi. Uygun fiyatlı segmentlere yönelim satış hacmini %7,6 artırdı.
Kelley Blue Book verilerine göre, Haziran ayında yeni araç ortalama işlem fiyatı (ATP) yıllık bazda %0,6 artarak 49.758 dolar oldu. Alıcılar daha uygun fiyatlı segmentlere yönelirken, satış hacmi yıllık %7,6 arttı. Alt kompakt SUV satışları %23'ten fazla yükselirken, fiyatı 31.113 dolar olan bu segment toplam ATP'yi dengeledi.
Elektrikli araç (EV) ortalama fiyatı %4,5 düşüşle 56.238 dolara geriledi ve altı aydır yıllık düşüş yaşanıyor. Tesla fiyatları yıllık %2,1 azalırken, Model Y satışları tüm EV satışlarının %35'ini oluşturdu. Teşvikler sektör ortalaması olan %7'nin üzerinde, EV'lerde %13 seviyesinde kaldı.