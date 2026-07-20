Hamilton'un Pit Ekibi Üyesini Düşürmesi: Ferrari'ye Ceza

Lewis Hamilton, Belçika Grand Prix'sinde pit stop sırasında yeşil ışıkla çıkarken ön kanadını ayarlayan bir mekaniği düşürdü. Olayda yaralanma olmazken, Ferrari'ye 25.500 sterlin para cezası verildi, Hamilton ceza almadı.

Hamilton, yarışın ilk turunda George Russell ile çarpıştığı için beş saniye ceza almıştı. Pit'teki olay sonrası Hamilton, mekaniğin durumunu endişeyle sordu ve aracını hemen durdurdu. FIA, sürücünün hatasız olduğunu belirterek takıma ceza kesti.

Hamilton, 'Mekaniğimin incinmediği için minnettarım. Yeşil ışık yanınca gittim ve onu görünce durdum. Kimi Raikkonen'in kazasını hatırladım' dedi. Yarışı dördüncü bitiren Hamilton, Macaristan'da ilk zaferini hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi