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Gümrükte Tasfiye Edilen Araçlar E-İhale ile Satışa Sunuldu

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Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde tasfiye edilen araçları resmi ekspertiz raporu ve e-ihale yöntemiyle satışa çıkardı. Fiyatlar 60 bin TL ile 15 milyon TL arasında değişiyor.

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde tasfiye edilen araçları resmi ekspertiz raporu ve e-ihale yöntemiyle satışa sundu. Otomobilden deniz taşıtlarına, lüks modellerden hurda durumundaki araçlara kadar geniş yelpazedeki araçların fiyatları 60 bin TL ile 15 milyon TL arasında değişiyor.

Satışa sunulan tüm araçlar ihale öncesinde resmi ekspertizden geçirilip fotoğraflanıyor. İhale süreci şeffaf şekilde yürütülüyor ve kazananlar araçları ilgili tasfiye işletme müdürlüklerinden teslim alıyor. Platformda binek otomobillerin yanı sıra kamyon, jet ski ve tekne gibi araçlar da bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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