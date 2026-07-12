Gümrükte Tasfiye Edilen Araçlar E-İhale ile Satışa Sunuldu

Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen fazla sayıda aracı e-ihale yöntemiyle satışa sundu. Araçlar, gerekli ekspertiz işlemlerinden geçirilerek fotoğraflanıyor ve durumları alıcılara şeffaf şekilde sunuluyor.

İhaleyi kazanan kişiler, araçları ilgili tasfiye işletme müdürlüğünden teslim alabiliyor. Fiyatlar 60 bin liradan başlayıp araç özelliklerine göre 15 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Satışta otomobil, kamyon, jet ski, tekne gibi araçlar yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi