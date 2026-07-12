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Gümrükte Tasfiye Edilen Araçlar E-İhale ile Satışa Sunuldu

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Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde tasfiye edilen yüzlerce aracı elektronik ihale yöntemiyle satışa çıkardı. Fiyatlar 60 bin liradan başlayıp 15 milyon liraya kadar çıkıyor; otomobil, ticari araç, jet ski ve tekne gibi geniş bir yelpaze sunuluyor.

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde tasfiye edilen araçları elektronik ihale yöntemiyle satışa çıkardı. Yüzlerce araç dijital ortamda yeni sahiplerini bekliyor. Satışa sunulan tüm araçlar ihale öncesinde resmi ekspertiz işlemlerinden geçirilerek durumları fotoğraflanıyor ve şeffaf bir ortamda ihale süreci gerçekleştiriliyor.

İhale sürecine katılan vatandaşlar yasal işlemlerin ardından teslimat aşamasına geçiyor. Araçların teslimatı bulunduğu ilgili tasfiye işletme müdürlükleri üzerinden sağlanıyor. Fiyatlar 60 bin liradan başlayıp 15 milyon liraya kadar çıkıyor. Satışta otomobillerin yanı sıra ticari araçlar, jet ski ve tekne gibi deniz taşıtları da yer alıyor. Lüks araçlardan hurda durumundaki araçlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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