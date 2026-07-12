Unifor Ford ile Geçici Anlaşmaya Vardı

Unifor, Ford Motor Company ile Kanada'daki Ford tesislerinde çalışan 5.150 sendika üyesini kapsayan geçici bir anlaşmaya vardı. Unifor Ulusal Başkanı Lana Payne, anlaşmanın Kanada otomotiv işçileri ve yerel endüstri için hayati bir zamanda geldiğini belirtti. Müzakere komitesinin her üyesinin en zorlu ekonomik zamanlarda iyi sendika işlerini koruyan adil bir anlaşma için çalıştığını ifade etti.

Geçici anlaşma, Oakville Montaj Kompleksi, Windsor Annex, Essex Motor Fabrikaları ve Ontario ile Alberta'daki parça dağıtım merkezlerinde çalışan Unifor Local 707, 200, 584, 1087, 240 ve 1324 üyelerini kapsıyor. Unifor Ford Ana Müzakere Başkanı John D'Agnolo, anlaşmayı üyelere sunmayı dört gözle beklediklerini ve işçilerin çabalarının müzakere masasında tanındığını söyledi. Müzakereler 22 Haziran'da başladı ve anlaşma ayrıntıları 17-19 Temmuz'daki onay toplantılarında sunulacak.

Anlaşma, Unifor Ford Ana Müzakere Komitesi'nin oybirliğiyle onayını aldı. Unifor, 320.000 işçiyi temsil eden Kanada'nın en büyük özel sektör sendikasıdır ve işçi hakları, eşitlik ve sosyal adalet için savunuculuk yapmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi