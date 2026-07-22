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Fiat Egea Cross, Skoda Kamiq'ten 126.300 TL Daha Pahalı

Fiat Egea Cross, Skoda Kamiq'ten 126.300 TL Daha Pahalı
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Fiat Egea Cross'un bir versiyonu, Skoda Kamiq'e göre 126.300 TL daha pahalı. Sıfır araç almayı düşünenler fiyat-performans karşılaştırması yapmalı.

Skoda ve Fiat, Türkiye'de popüler otomotiv markaları arasında. Güncel fiyat listeleri incelendiğinde, Fiat Egea Cross'un bir versiyonunun Skoda Kamiq'ten 126.300 TL daha pahalı olduğu görülüyor.

Bu durum, sıfır araç satın almayı düşünenleri yeniden fiyat-performans kıyaslaması yapmaya yönlendirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi
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