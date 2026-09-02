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Elektrikli otomobil pazarında Ağustos rekoru: Togg zirvede

Elektrikli otomobil pazarında Ağustos rekoru: Togg zirvede
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Türkiye'de Ağustos 2026'da 11 bin 878 elektrikli otomobil satıldı. Togg T10X 2 bin 939 adetle en çok tercih edilen model olurken, T10F de 1.947 satışla ikinci sırada yer aldı. Yerli marka, toplamda 4 bin 886 satışla pazarın yaklaşık yüzde 41'ini elde etti. İlk sekiz ayda ise elektrikli otomobil satışı 105 bin 255 adede ulaştı ve pazar payı yüzde 18,65 oldu.

Türkiye elektrikli otomobil pazarında Ağustos 2026 verileri açıklandı. EBS Danışmanlık'ın ODMD verilerinden derlediği bilgilere göre ağustosta toplam 11 bin 878 elektrikli otomobil satıldı. En çok tercih edilen model, 2 bin 939 adetle Togg T10X oldu.

Sedan model Togg T10F da 1.947 adet satışla ikinci sırada yer aldı. Togg böylece iki modeliyle toplam 4 bin 886 satışa ulaşarak pazarın yaklaşık yüzde 41'ini elde etti.

Listede KG Mobility Torres 1.602, Volvo EX30 ise 805 adetle takip etti. Ocak-Ağustos döneminde toplam 105 bin 255 elektrikli otomobil satıldı ve pazar payı yüzde 18,65 oldu.

Sekiz aylık değerlendirmede Togg T10X 17 bin 783 adetle lider, T10F ise 12 bin 951 adetle ikinci sırada bulunuyor. Yerli markanın güçlü performansı dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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