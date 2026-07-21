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Delhi Kabinesi, Eski Ticari Araçların Değiştirilmesi İçin PARIVARTAN Planını Onayladı

Delhi Kabinesi, Eski Ticari Araçların Değiştirilmesi İçin PARIVARTAN Planını Onayladı
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Delhi Kabinesi, eski ticari araçların BS-VI veya elektrikli araçlarla değiştirilmesini teşvik eden PARIVARTAN planını onayladı. Plan kapsamında vergi muafiyetleri, faiz sübvansiyonları ve üretici indirimleri sunulacak; yaklaşık 207 bin kamyon ve otobüs sahibinin faydalanması bekleniyor.

Delhi Başbakanı Rekha Gupta Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Delhi Kabinesi'nin, eski ticari araç sahiplerini daha temiz BS-VI veya elektrikli alternatiflerle değiştirmeye teşvik etmek için vergi muafiyetleri, faiz sübvansiyonları ve üretici indirimlerinden oluşan bir paket sunan merkezi hükümetin PARIVARTAN planını uygulamayı onayladığını söyledi.

Hükümet tahminlerine göre Delhi-NCR'de yaklaşık 2,07 lakh kamyon ve otobüs sahibi plandan yararlanabilecek. Gupta, Karayolu Taşımacılığı ve Otoyollar Bakanlığı'nın PARIVARTAN programına dayanan girişimin, yaşlanan, yüksek kirletici kamyon, otobüs ve yük taşıyıcılarını aşamalı olarak kaldırmayı ve başkentin ticari araç filosunu modernize etmeyi amaçladığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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