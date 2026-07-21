Delhi Kabinesi, Eski Ticari Araçların Değiştirilmesi İçin PARIVARTAN Planını Onayladı

Delhi Başbakanı Rekha Gupta Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Delhi Kabinesi'nin, eski ticari araç sahiplerini daha temiz BS-VI veya elektrikli alternatiflerle değiştirmeye teşvik etmek için vergi muafiyetleri, faiz sübvansiyonları ve üretici indirimlerinden oluşan bir paket sunan merkezi hükümetin PARIVARTAN planını uygulamayı onayladığını söyledi.

Hükümet tahminlerine göre Delhi-NCR'de yaklaşık 2,07 lakh kamyon ve otobüs sahibi plandan yararlanabilecek. Gupta, Karayolu Taşımacılığı ve Otoyollar Bakanlığı'nın PARIVARTAN programına dayanan girişimin, yaşlanan, yüksek kirletici kamyon, otobüs ve yük taşıyıcılarını aşamalı olarak kaldırmayı ve başkentin ticari araç filosunu modernize etmeyi amaçladığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi