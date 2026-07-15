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DC, Otonom Araçlara 6 Milyon Dolarlık Şart Koşuyor, Sendikalar Hala Hayır Diyor

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Washington DC, otonom araçların ticari kullanımına izin verecek ancak işletmecilerden yüksek test süresi, milyonlarca dolar lisans ücreti ve mil başına vergi talep eden bir yasa tasarısını değerlendiriyor. Sendikalar iş kaybı endişesiyle karşı çıkarken, yasanın geleceği belirsiz.

District of Columbia, otonom araçların ticari kullanımına izin verecek ancak işletmecilerin milyonlarca dolar ücret ödemesini gerektiren bir yasa tasarısını değerlendiriyor. Mayıs ayında sunulan yasa, şirketlerin bölgede sürücüsüz taksiler ve teslimat araçları işletmesi için ilk yasal yolu oluşturacak. Yasa tasarısı, otonom araçların güvenlik avantajlarını kabul etmekle birlikte, sıkı ve maliyetli bir düzenleyici çerçeve getiriyor.

Önerilen yasa, işletmecilerden 250.000 mil test yapmalarını, üç yıllık izin için 6 milyon dolar ödemelerini, 5 milyon dolar sigorta yaptırmalarını ve sürülen her mil için 15 sent vergi ödemelerini istiyor. Bu ücretler kısmen otomasyondan etkilenecek sürücüler için eğitim programlarını finanse edecek. Ancak sendikalar, otonom araçların iş kaybına yol açacağını savunarak tasarıya karşı çıkıyor. Bir sendika temsilcisi, yasanın Waymo yöneticilerine para aktaracağını iddia ederken, Lyft yetkilisi otomasyonun yeni bir şey olmadığını ve insan sürücülerle birlikte var olunacağını söylüyor.

Tasarının geleceği belirsiz olsa da, katı düzenlemeler ve yüksek maliyetler DC'nin otonom araçların potansiyelinden tam olarak yararlanmasını engelleyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi
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