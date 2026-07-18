Danıştay, ATV araçlarının ÖTV’sine yönelik uyuşmazlıkta emsal karar verdi

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, ATV araçlarının traktör statüsünde Ötv'siz satılması nedeniyle kesilen vergi cezalarına ilişkin emsal bir karara imza attı. Karar, mahkemelerin araçların belgelerine değil, teknik niteliğine göre karar vermesi gerektiğini ortaya koydu.

Olayda, bir bayi ATV'leri tip onay belgelerinde 'traktör' göstererek yüzde 0 ÖTV ile satarken, vergi müfettişleri teknik inceleme sonucu araçların aslında ATV olduğunu tespit etti. Farklı mahkemelerden çelişkili kararlar çıkması üzerine Danıştay, resen araştırma ilkesi çerçevesinde bilirkişi incelemesi şartı getirdi. Bu kararla benzer davalarda teknik değerlendirmeler esas alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi