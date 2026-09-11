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Çinli otomobil markalarının Türkiye pazarındaki ağırlığı artıyor

Çinli otomobil markalarının Türkiye pazarındaki ağırlığı artıyor
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Elektrikli ve içten yanmalı modellerle geniş fiyat aralığında satışa sunulan Çinli markalarda fiyatlar 486 bin TL'den başlıyor; bazı üst segment modeller 4 milyon TL'yi aşıyor.

Çin merkezli otomobil markaları dünya genelinde yükselişini sürdürürken Türkiye pazarındaki etkileri de artıyor. Elektrikli modellerin yanı sıra benzinli ve diğer içten yanmalı motor seçenekleriyle pazarda yer alan bu üreticiler, farklı fiyat segmentlerindeki araçlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Türkiye'de özellikle Chery, Omoda, Jaecoo ve BYD gibi markaların bilinirliği son dönemde belirgin şekilde arttı. Ancak bazı Çinli üreticilerin satışları sınırlı kaldığı için bu markaların araçlarına yollarda daha az rastlanıyor.

Türkiye'de satılan Çinli otomobillerin fiyatları model ve donanıma göre geniş bir aralıkta değişiyor. Güncel listede fiyatlar 486 bin TL'den başlıyor, bazı üst segment modellerde 4 milyon TL'nin üzerine çıkıyor. Listenin en uygun modeli NIEVE Q-EN oldu; klimasız versiyonu 486 bin TL, klimalı versiyonu 538 bin 650 TL. SWM G01 PRO 1 milyon 999 bin TL, Ultrand T08 4x2 1 milyon 990 bin TL, Ultrand T08 4x4 ise 3 milyon 250 bin TL fiyatla satışa sunuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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