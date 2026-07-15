BYD, ABD Engellerine Rağmen Toyota’yı Geçmeyi Hedefliyor
Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, ABD pazarındaki engellere rağmen küresel satışlarda Toyota'yı geçmeyi ve dünya liderliğini ele geçirmeyi hedefliyor. Şirket, Avrupa'daki agresif genişleme ve organik büyüme ile bu hedefe ulaşabileceğini savunuyor.
Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, ABD pazarındaki engellere rağmen küresel satışlarda Toyota’yı tahtından indirmeyi hedefliyor.
Şirket, ABD olmadan da organik büyüme ve Avrupa’daki agresif genişlemeyle dünya liderliğini ele geçirebileceklerini savunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi