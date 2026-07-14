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BMW'nin Çin'deki Elektrikli Araç Yarışında Geç Kaldığı Endişeleri Artıyor

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BMW, Çin'de iki yıllık satış düşüşünün ardından Neue Klasse elektrikli araçlarıyla toparlanmayı hedefliyor ancak Çinli rakiplerine karşı geç kaldığı eleştirileriyle karşı karşıya. Yeni CEO yönetiminde Çin satışları ikinci çeyrekte %30 düştü.

BMW, Çin'de iki yıllık satış düşüşünün ardından toparlanmak için uzun süredir beklenen Neue Klasse elektrikli araçlarına güveniyor. Ancak Çin'in elektrikli araç yarışı onsuz ilerlemiş olabilir. BMW, yeni CEO Milan Nedeljkovic yönetiminde geçen ay kar uyarısı yayınladı ve Cuma günü Çin satışlarının ikinci çeyrekte %30 düştüğünü açıkladı. Bazı hissedarlar ve analistler, BMW'nin Neue Klasse elektrikli araçlarını Çin pazarına getirmede çok yavaş davrandığını söylüyor.

Çinli otomobil üreticileri 18 ayda giderek daha sofistike elektrikli arabalar geliştiriyor. BMW'nin Çin için ilk Neue Klasse modeli olan iX3 SUV'nin Kasım ayında satışa çıkması planlanıyor. Çinli tüketiciler artık yabancı markaların mühendislik mirasından çok yerli markaların akıllı EV özelliklerine önem veriyor. BMW'nin Çin satışlarının sadece %5'i tamamen elektrikli ve fiyat indirimleri tek başına yeterli olmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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