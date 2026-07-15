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Beyaz Sistem, Beyaz Mobilite A.Ş. Oluyor

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KAP açıklamasına göre, şirket filo kiralama faaliyetlerini azaltarak sıfır araç satışı ve ikinci el araç müzayedelerine odaklandı. Bu nedenle ünvanını Beyaz Mobilite A.Ş. olarak değiştirme kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin uzun süre önce filo kiralama faaliyetlerini asgari seviyeye düşürdüğü, mevcut durumda Türkiye genelinde toplam 6 markanın bayiliğini üstlenerek sıfır araç satışı yürüttüğü ve kendi markası 'Beyaz Sistem' ile ikinci el araç satışı için müzayedeler düzenlediği belirtildi. Bu nedenle şirket ünvanının fiilen yürütülen faaliyet konusunu ve geleceğe yönelik vizyonunu daha iyi yansıtması amacıyla Beyaz Mobilite A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verildi.

Karar kapsamında, esas sözleşmenin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvurulmasına, izinlerin alınmasını takiben tadil metinlerinin ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, kabul edilmesi halinde ticaret siciline tescil ve ilan işlemlerinin yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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