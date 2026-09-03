Hindistan'dan Elektrikli Araçlarda Beş Yıllık Büyük Dönüşüm Çağrısı

Yeni Delhi, 3 Eylül: Hindistan Başbakanı Danışmanı Tarun Kapoor, 66. Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM) Yıllık Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Hindistan'ın özellikle kamyon ve otobüslerde elektrikli mobiliteye geçişini hızlandırması ve kritik teknolojiler ile bileşenlerde yerli kapasite oluşturarak küresel tedarik kesintilerine karşı kırılganlığını azaltması gerektiğini belirtti.

Kapoor, önümüzdeki beş yılın otomotiv endüstrisi için kritik olduğunu ve kademeli değişikliklerin Hindistan'ın enerji güvenliği ve teknoloji hedeflerine ulaşmak için yetersiz kalacağını ifade etti. 'Kendimize bir zaman çizelgesi koymak istersek, önümüzdeki beş yıl içinde çok büyük bir dönüşüm görmeliyiz; tüm manzaranın değişmesini istiyoruz ve kademeli değişiklikler bize gerçekten yardımcı olmayacaktır' dedi.

Enerji güvenliği ve ithal petrole bağımlılık konusundaki artan endişelere dikkat çeken Kapoor, elektrikli mobiliteye geçişin hızlanması gerektiğini vurguladı. 'Yaşanan ana değişim, herkesin sürdürülebilirliğe, enerji verimliliğine, elektriğe ve çevre dostu yakıtlara yönelmesi; bizim de bunu yapmamız gerekiyor' diye konuştu.

Kapoor, özellikle kamyonlar gibi ağır vasıtaların daha hızlı elektrifikasyonu gerektiren kilit bir alan olduğunu ve dizel bağımlılığının Hindistan için büyük bir darboğaz olmaya devam ettiğini söyledi. Hükümetin, finansman modelleri, batarya değişimi ve otoyol şarj altyapısı konularında endüstriyle birlikte çalışarak maliyetleri düşürmesi ve elektrikli kamyonları daha uygulanabilir hale getirmesi gerektiğini belirtti.

Kapoor ayrıca hükümet önlemlerinin geçişe daha güçlü bir destek sağlayabileceğini; kısıtlamalar, vergi politikaları ve eski ticari araçların değiştirilmesine yönelik programlar dahil olmak üzere çeşitli adımlar atılabileceğini ifade etti. Endüstrinin geçişi çok daha hızlı ölçeklendirmeye yardımcı olabilecek fikirlerle ortaya çıkmasını beklediklerini söyleyen Kapoor, 'Lütfen bizden bazı büyük şeyler bekleyin; endüstri buna hazırlıklı olmalı' dedi. PM E-DRIVE programının şu anda 5.000 elektrikli kamyon öngördüğünü, ancak şu ana kadar yalnızca yaklaşık 150'sinin kapsandığını kaydetti.

Elektrikli mobilite dışında Kapoor, araçlarda kullanılan yarı iletkenler ve diğer kritik bileşenlerin daha fazla yurt içinde üretilmesi çağrısında bulundu. Nadir toprak mıknatıslarıyla ilgili son tedarik kesintilerine dikkat çekerek, yoğunlaşmış küresel tedarik zincirlerine bağımlılığın nasıl kırılganlıklar yaratabileceğine örnek gösterdi. 'Hindistan'ın üretimde kullanılan her parça veya malzemede kendi kendine yetebileceğini söylemiyorum; ancak en azından sorun olabileceğini düşündüğümüz kritik kalemler üzerinde hep birlikte düşünüp çalışalım' dedi.

Kapoor, Hindistan'ın daha geniş hedefinin, araştırma-geliştirme, tasarım, bileşen üretimi ve yeniliğin daha fazla yurt içinde gerçekleştiği küresel bir otomotiv üretim, teknoloji ve ihracat merkezi haline gelmek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi