Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'ye Yerli Otomobil Togg'un Yeni Modeli T10F ile Geldi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'na yerli otomobil Togg'un yeni modeli T10F ile geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, makam aracı olarak kullandığı Togg'un 'oltu' renkli T10F ile Meclis'e giriş yaptı. Bakan yardımcıları da T10X modeli araçlarla Bakan Kacır'a eşlik etti. Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Meclis önünde görüştü. İki Bakan, Genel Kurul Salonu'na birlikte girdi. Genel Kuruldaki görüşmeler başladı.