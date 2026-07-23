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Dreyer & Reinbold Racing, geç takım sahibinin hayalini gerçekleştirmek için tam zamanlı IndyCar takımı olmaya hazırlanıyor

Dreyer & Reinbold Racing, geç takım sahibinin hayalini gerçekleştirmek için tam zamanlı IndyCar takımı olmaya hazırlanıyor
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Dreyer & Reinbold Racing (DRR), 2012'den beri ilk kez tam zamanlı IndyCar yarışlarına katılmak üzere Rahal Letterman Lanigan Racing'den charter satın aldı. Takım sahibi Dennis Reinbold'un kanserle mücadele sonrası vefatının ardından oğlu Derek, babasının hayalini gerçekleştiriyor. Anlaşma, seri yetkililerinin onayı bekleniyor.

Dreyer & Reinbold Racing (DRR), 2000 yılında kuruldu ve 27 kez Indianapolis 500'de yarıştı. Takım sahibi Dennis Reinbold, her Mayıs'ta tam zamanlı IndyCar yarışlarına dönmeyi arzuladığını belirtiyordu. 65 yaşında kanserle mücadele ettikten sonra ölen Reinbold'un hayali, oğlu Derek tarafından gerçekleştirilmek üzere. Derek, Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) ile bir charter satın almak için anlaştıklarını duyurdu. Bu anlaşma, DRR'nin 2012'den beri ilk kez tam zamanlı bir araçla start almasını sağlayacak. Series yetkililerinin onayı bekleniyor, ancak bunun formalite olduğu düşünülüyor.

Derek Reinbold, babasının bu an için yıllarca çalıştığını ve takımın IndyCar Serisi'nde tam zamanlı yer alması gerektiğine inandığını söyledi. Bobby Rahal ise, Dennis Reinbold'a büyük saygı duyduğunu ve charter programı kurulduğundan beri onun ilgisini bildiğini belirtti. RLL, üç araçlık takımdan iki araca düşme kararı alırken, Reinbold ailesine charter satışının doğru bir hareket olduğunu vurguladı. DRR, 2000 yılındaki tek galibiyetinin ardından Indianapolis'te en iyi derecesini 2012'de Oriol Servia ile dördüncü olarak elde etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi
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