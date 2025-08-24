Ayhancan Güven DTM'de Çifte Zaferle Zirveye Yaklaşıyor

RED Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) Sachsenring etabının ikinci yarışını da kazanarak hafta sonunu çifte zaferle tamamladı. Dün 9'uncu sıradan başlayarak kazandığı yarışın ardından Güven, bugün 3'üncü sıradan başladığı yarışta, ekstra 20 kilogramlık ağırlık dezavantajına rağmen bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal kasabasındaki tarihi Sachsenring pistinde koşulan yarışta Porsche 911 GT3 R ile damalı bayrağı ilk gören milli sporcu, böylece sezonun dördüncü galibiyetine ulaştı. Bu sonuçla puanını 145'e çıkaran Güven, şampiyona sıralamasında da zirve mücadelesini güçlendirdi.

Sezona Oschersleben'de elde ettiği tarihi zaferle başlayan ve DTM'de yarış kazanan ilk Türk pilot unvanını alan Ayhancan Güven, Hollanda'nın Zandvoort pistindeki galibiyetinin ardından Sachsenring'deki çifte zaferiyle iddiasını bir kez daha kanıtladı.