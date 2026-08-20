Güneş Panelleri Elektrikli Araç Kullanımını Artırıyor

NALSPA'nın raporuna göre, Avustralya'da federal hükümetin elektrikli otomobil vergi avantajından en çok yararlanan ilk 10 bölgenin tamamında çatı tipi güneş enerjisi kullanım oranı eyalet ortalamasının üzerinde. Güneş panellerinin yaygınlaştığı bölgelerde elektrikli araç alma eğilimi de artıyor.

Bu durumun nedeni basit: Güneş panelleri sayesinde evde üretilen elektrikle araç şarj edilebiliyor, bu da yakıt maliyetini ciddi şekilde düşürüyor. Özellikle uzun mesafe kat eden banliyö sakinleri için ekonomik avantaj sağlıyor.

Raporu hazırlayan NALSPA, Avustralya'nın otomotiv kiralama sektörünü temsil ediyor. Elektrikli araçların ortalama fiyatı benzinli modellerden yüksek olsa da kiralama paketleri ve devlet teşvikleri kolaylık sunuyor.

Bu tablo, elektrikli otomobillerin yalnızca çevresel nedenlerle değil, finansal olarak da avantajlı olduğu için tercih edildiğini gösteriyor. Avustralya teşvikleri kademeli olarak azaltmayı planlasa da dönüşüm, yenilenebilir çözümlere öncelik verilmesinin önünü açabilir.

Kaynak: Haber Merkezi