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Avustralya'da Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı: Çin Markaları Öne Çıktı

Avustralya'da Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı: Çin Markaları Öne Çıktı
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Avustralya'da elektrikli araç satışları Ağustos'ta yüzde 24,9 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Çinli üreticiler BYD, Geely ve MG gibi markaların öncülüğünde, bataryalı elektrikli araç satışları geçen yıla göre yüzde 171 arttı. BYD, Toyota'nın ardından en çok satan ikinci marka olurken, uzmanlar pazarın yapısal dönüşüm yaşadığını belirtti.

Avustralya'da elektrikli araç satışları, Çin otomobillerine olan ilginin artmasıyla Ağustos ayında yeni bir rekora ulaştı. Federal Otomotiv Endüstrileri Odası (FCAI) verilerine göre, bataryalı elektrikli araçlar (BEV) Ağustos'ta ülkedeki tüm yeni araç satışlarının yüzde 24,9'unu oluşturdu. Bu oran, Haziran'da kaydedilen yüzde 23,3'lük önceki rekoru aştı ve Mayıs'ta ilk kez yüzde 20 barajının aşılmasından sonra üst üste dördüncü ayda bu seviyenin üzerine çıkıldı.

FCAI, BEV satışlarının Ağustos 2025'e göre yüzde 171 arttığını bildirdi. Verilere göre BYD, GWM, MG, Geely ve Chery gibi Çinli üreticiler Ağustos'ta Avustralya'nın en popüler markaları arasında ilk 10'da yer aldı. BYD, 8.231 yeni araç teslim ederek Toyota'nın ardından ikinci sıraya yerleşti; Geely ise 4.504 araç satışıyla geçen yılın aynı ayındaki 401 satışa kıyasla yüzde 1000'in üzerinde artış sağladı.

FCAI Genel Müdürü Tony Weber, Avustralya otomotiv pazarında önemli bir yapısal dönüşüm yaşandığını belirtti. Weber, 'BEV satışlarının sürekli yüksek seviyesi ve değişen marka tercihleri, tüketici seçimlerinin ve rekabetin Avustralya'nın yeni araç pazarını ne kadar hızlı şekillendirdiğini gösteriyor' dedi. Ağustos sonu itibarıyla BYD, 2026'da Avustralya'da toplam 68.423 araç satarken, bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 32.839'a göre yüzde 108'lik artışa işaret etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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